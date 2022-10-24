أسعار الذهب اليوم في السعودية 24 أكتوبر 2022.. انخفاض المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الاثنين فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق السعودية متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع الدولار فى الوقت الذى سعى فيه المستثمرون لاستيضاح إذا ما كان البنك المركزي الأمريكي سيخفف من تشديد السياسة النقدية. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 199.53 ريال ( 53.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 174.60 ريال ( 46.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 149.65 ريال (39.82 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,205 ريال ( 1,651 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 199,533 ريال ( 53,090 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع صعود الدولار ،بينما سعى المستثمرون لاستيضاح إذا ما كان مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) يخفف حدة السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1650.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1653.80 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر.