أسعار الذهب اليوم في السعودية 24 أغسطس 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوي في أسبوعين مع تراجع عوائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.76 ريال (61.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.79 ريال (54.06 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.82 ريال (46.34 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,208 ريال (1,922 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,760 ريال ( 61,785 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1920.79 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة لتستقر عند 1948.70 دولار.