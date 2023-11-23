أسعار الذهب اليوم في السعودية 23 نوفمبر 2023.. المعدن الثمين يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 240.55 ريال (64.15 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 210.49 ريال (56.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 180.42 ريال (48.11 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,481 ريال (1,995 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 240,555 ريال (64,148 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية ، اليوم الخميس، بعد هبوطها أمس عند التسوية، لتحوم بالقرب من مستوى الرئيسي عند 2000 دولار للأونصة، إذ عزز ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الطلب على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.42% إلى 1998 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.31% إلى 1999 دولار للأوقية.