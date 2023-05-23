أسعار الذهب اليوم في السعودية 23 مايو 2023.. المعدن النفيس ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار واستمرار أزمة الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.27 ريال (63.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.74 ريال (55.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.21 ريال (47.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,348 ريال (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,270 ريال ( 63,006 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين الأمريكى، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1965.70 دولار.