أسعار الذهب اليوم في السعودية 23 مارس 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.02 ريال (63.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.14 ريال (55.68 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.27 ريال (47.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,433 ريال (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,016 ريال ( 63,630 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية لتعزز مكاسبها، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1976.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5% إلى 1979.20 دولار.