أسعار الذهب اليوم في السعودية 23 سبتمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.21 ريال (61.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.19 ريال (54.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.16 ريال (46.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,222 ريال (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,211 ريال ( 61,923 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تفهم المستثمرين للموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.21 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد ثلاث جلسات من الخسائر.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1945.60 دولار للأوقية.