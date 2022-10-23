أسعار الذهب اليوم في السعودية 23 أكتوبر 2022.. استقرار المعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، فى السعودية، إذ لم يطرأ تغير يذكر عليها ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتى استقرار أسعار الذهب فى أسواق السعودية فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أول أمس ، لتحقق مكاسب أسبوعية 0.6%، وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 200.52 ريال ( 53.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 175.46 ريال ( 46.67 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 150.40 ريال (40.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6.236 ريال (1.659 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 200.524 ريال (53.341 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعًا فى ختام تعاملات أول أمس، محققًا مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع بأكثر من 1% مع ضعف الدولار، وسط تقارير عن جدل محتمل بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.