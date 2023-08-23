أسعار الذهب اليوم في السعودية 23 أغسطس 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وتراجع عائد السندات ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 229.61 ريال (61.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 200.91 ريال (53.58 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 172.21 ريال (45.92 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,141 ريال (1,904 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 229,606 ريال ( 61,228 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1928.60 دولار.