أسعار الذهب اليوم في السعودية 22 يونيو 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمي بعد إشارات المركزى الأمريكى بشأن مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.52 ريال (62.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.46 ريال (54.26 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.40 ريال (46.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,232 ريال (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,524 ريال ( 62,006 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب العالمية تباينا اليوم الخميس بعد صدور تصريحات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليظل المعدن الأصفر قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1942.70 دولار.