أسعار الذهب اليوم في السعودية 22 يوليو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا 0.7% مكاسب أسبوعية . وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.56 ريال (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 207.00 ريال (55.20 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.43 ريال (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,357 ريال (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,564 ريال ( 63,084 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة مواصلة تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولاراً للأوقية ليرتفع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع.

كما صعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1972.80 دولاراً للأوقية.