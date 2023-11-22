أسعار الذهب اليوم في السعودية 22 نوفمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع استقرار الدولار وسط توقعات بانتهاء مسار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 241.18 ريال (64.32 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 211.04 ريال (56.28 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 180.89 ريال (48.24 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,501 ريال (2,000 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 241,182 ريال (64,315 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى انخفاضا خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليتراجع إلى أقل من 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد انخفاضه على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) بلغ نهاية دورة التشديد النقدي حدت من هبوط أسعار الذهب، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1996.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة أيضا 0.1 % إلى 1998.80 دولار.