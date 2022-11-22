أسعار الذهب اليوم في السعودية 22 نوفمبر 2022.. صعود ملحوظ

شهدت أسعار الذهب صعودا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، بحسب البيانات الصادرة عن موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، في الوقت الذي صعدت فيه أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع هبوط سعر الدولار، فيما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لشهر نوفمبر الجاري، بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 211.16 ريال ( 56.19 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 184.77 ريال ( 49.17 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 158.37 ريال (42.14 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,567 ريال ( 1,748 دولار.)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 211,163 ريال ( 56,190 دولار.)

سعر الذهب عالميا

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع هبوط سعر الدولار، فيما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لشهر نوفمبر الجاري، بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1746.00 دولارا.