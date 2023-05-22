أسعار الذهب اليوم في السعودية 22 مايو 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع استقرار الدولار وترقب مفاوضات سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 238.83 ريال (63.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.98 ريال (55.73 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.13 ريال (47.76 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,428 ريال (1,981 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 238,834 ريال ( 63,685 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع استقرار الدولار لكن المناقشات المطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) عن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة حدت من تكبد المعدن الأصفر مزيدا من الخسائر، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1971.79 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1975.00 دولار للأوقية.