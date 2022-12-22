أسعار الذهب اليوم في السعودية 22 ديسمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع صعود سعر الذهب العالمى بدعم من تراجع الدولار ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 219.71 ريال (58.42 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 192.25 ريال (51.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 164.79 ريال (43.81 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,833 ريال ( 1,817 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 219,712 ريال (58,418 دولار).

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1827.70 دولار.

وزاد الذهب نحو 200 دولار منذ انخفاض المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.