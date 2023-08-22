أسعار الذهب اليوم في السعودية 22 أغسطس 2023.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 229.28 ريال (61.14 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 200.63 ريال (53.50 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 171.96 ريال (45.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,131 ريال (1,902 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 229,281 ريال ( 61,141 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد فوق مستوى الـ 1900 دولار ، على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا تقريبًا بينما يترقب المستثمرون اجتماع محافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.25% إلى 1900 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.26% إلى 1928 دولار للأوقية.