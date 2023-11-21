أسعار الذهب اليوم في السعودية 21 نوفمبر 2023.. المعدن الأصفر يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 240.13 ريال (64.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 210.12 ريال (56.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 180.10 ريال (48.03 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,468 ريال (1,992 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 240,133 ريال (64,035 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1988.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1990.10 دولار.