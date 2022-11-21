أسعار الذهب اليوم في السعودية 21 نوفمبر 2022.. انخفاض نسبي

شهدت أسعار الذهب انخفاضا نسبيا خلال تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، بحسب البيانات الصادرة عن موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق السعودية، في الوقت الذي سجلت أسعار الذهب انخفاضا واضحا خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين، حيث تراجع المعدن الأصفر دون مستوى 1,750 دولارا، في أعقاب تعرضه لأسوأ خسائره الأسبوعية في 5 أسابيع بنهاية جلسة تداولات الجمعة الماضية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 210.17 ريال ( 55.92 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 183.90 ريال ( 48.93 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 157.63 ريال (41.94 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,536 ريال ( 1,739دولار.)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 210,167 ريال ( 55,920 دولار.)

سعر الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب هبوطا واضحا خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين، حيث تراجع المعدن الأصفر دون مستوى 1,750 دولارا، في أعقاب تعرضه لأسوأ خسائره الأسبوعية في 5 أسابيع بنهاية جلسة تداولات الجمعة الماضية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وانخفضت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 0.30% لتصل إلى 1,746.28 دولارا للأوقية، بعدما انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، وهي أسوأ خسائر أسبوعية تكبدتها عقود الذهب الفورية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، على الرغم من تسجيل العقد أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس خلال الأسبوع الماضي.