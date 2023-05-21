أسعار الذهب اليوم في السعودية 21 مايو 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 1.5% فى ختام تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 238.58 ريال (63.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.76 ريال (55.67 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.94 ريال (47.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,420 ريال (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 238,580 ريال ( 63,621 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد 1% ، معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع المنقضى ، على خلفية تجدد المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي ، في حين قلل المتعاملون الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 1981.79 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة على ارتفاع بنسبة 1.1% لتسجل 1981.60 دولار للأوقية.