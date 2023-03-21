أسعار الذهب اليوم في السعودية 21 مارس 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط توقعات بإبطاء تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 238.49 ريال (63.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.68 ريال (55.54 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.87 ريال (47.61 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,417 ريال (1,974 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 238,489 ريال ( 63,473 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، إذ يتطلع المستثمرون إلى اجتماع لجنة السياسة الفيدرالية مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ تشديد سياسته النقدية في ضوء اضطراب القطاع المصرفي، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1982.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1984.30 دولار.