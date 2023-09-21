أسعار الذهب اليوم في السعودية 21 سبتمبر 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعWا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد إشارات المركزى الأمريكى بشأن رفع الفائدة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.99 ريال (61.85 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.00 ريال (54.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.99 ريال (46.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,215 ريال (1,923 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,989 ريال ( 61,846 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية وجود ارتفاع آخر في أسعار الفائدة، هذا العام، وفقًا لوكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1927 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1% إلى 1947 دولار للأوقية.