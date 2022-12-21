أسعار الذهب اليوم في السعودية 21 ديسمبر 2022.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع تراجع سعر الذهب العالمى بدعم من انتعاش الدولار جزئيا ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 219.63 ريال (58.40 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 192.18 ريال (51.10 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 164.73 ريال (43.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,831 ريال ( 1,816 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 219,632 ريال (58,399 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع، وذلك على خلفية استعادة الدولار لبعض قوته الأمر الذي يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1813.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع أكثر من 1% أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1823.60 دولار.