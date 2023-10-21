أسعار الذهب اليوم في السعودية 21 أكتوبر 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا ليحقق مكاسب أسبوعية 2.5% فى ختام تعاملات أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.01 ريال (63.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.14 ريال (55.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.26 ريال (47.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,433 ريال (1,982 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,011 ريال (63,736 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة إذ حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثانى على التوالي، حيث زادت المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط من جاذبية الذهب كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1979.39 دولارا للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ مايو في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % عند التسوية إلى 1994.40 دولار.