أسعار الذهب اليوم في السعودية 21 أغسطس 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لاجتماع البنوك المركزية الرئيسية فى الولايات المتحدة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 227.76 ريال (60.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 199.30 ريال (53.15 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 170.77 ريال (45.54 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,081 ريال (1,888 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 227,689 ريال ( 60,717 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليصعد من أدنى مستوياته في خمسة أشهر بعدما تراجع في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات ألفورية 0.3 % إلى 1892.88 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1921.70 دولار.