أسعار الذهب اليوم في السعودية 20 يونيو 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمي وسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي غدا فى الكونجرس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 235.45 ريال (62.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.03 ريال (54.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 176.59 ريال (47.09 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,323 ريال (1,953 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 235,454 ريال ( 62,788 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات حول مسار السياسة النقدية من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

كما ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1952.74 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد السوق في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1964.60 دولار.