أسعار الذهب اليوم في السعودية 20 نوفمبر 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما ارتفع سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وسط توقعات بانتهاء مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 238.67 ريال (63.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.84 ريال (55.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.01 ريال (47.74 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,423 ريال (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 238,674 ريال (63,646 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع 2.2 % خلال الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1984.20 دولار للأوقية.