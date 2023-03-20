أسعار الذهب اليوم في السعودية 20 مارس 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط مخاوف بشأن أزمة مصرفية دولية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 240.32 ريال (63.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 210.29 ريال (55.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 180.25 ريال (47.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,474 ريال (1,990 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 240,324 ريال ( 63,984 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليعوض بعض المكاسب وليمحو جزءا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق وسط عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة رغم جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل أوسع، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1988.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1994.10 دولار.