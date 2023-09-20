أسعار الذهب اليوم في السعودية 20 سبتمبر 2023.. عيار 24 يهبط

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين قرار المركزى الأمريكى بشأن الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.78 ريال (62.07 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.69 ريال (54.32 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.59 ريال (46.56 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,239 ريال (1,931 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,777 ريال ( 62,074 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية ، اليوم الأربعاء، إذ يسيطر الحذر على المستثمرين قبل قرار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لكن قد يفتح الباب لمزيد من الزيادات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1930 دولارا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.15% إلى 1951 دولارا للأوقية.