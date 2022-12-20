أسعار الذهب اليوم في السعودية 20 ديسمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع صعود سعر الذهب العالمى بدعم من ضعف الدولار وسط مخاوف مستمرة بشأن رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 216.94 ريال (57.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 189.83 ريال (50.47 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 162.71 ريال (43.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,747 ريال ( 1,794 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 216,938 ريال (57,678 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في ظل انخفاض قيمة الدولار، رغم أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة % إلى 1800.20 دولار للأوقية.

ورغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.