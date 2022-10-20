أسعار الذهب اليوم في السعودية 20 أكتوبر 2022.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس، فى السعودية، لتتحرك فى نطاق ضيق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق السعودية متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية بسبب تراجع طفيف في الدولار رغم أن ارتفاع عوائد السندات واحتمالات قيام البنك المركزى الأمريكى برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر جعلت المكاسب محدودة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 197.46 ريال ( 52.53 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 172.78 ريال ( 45.97 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 148.10 ريال (39.40 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,141 ريال ( 1,634 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 197,458 ريال ( 52,534 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس بسبب تراجع طفيف في الدولار على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1631.54 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1636.50 دولار.

وقال بيتر فيرتيج المحلل لدى كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش “ضعف الدولار الأمريكي قليلا والخسائر في أسواق الأسهم تعطي القليل من الدعم للذهب كملاذ آمن”.

لكنه أضاف أن ارتفاع العوائد في أسواق السندات الرئيسية والتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية في العالم تؤثر سلبا على أسعار المعدن الأصفر.