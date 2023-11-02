أسعار الذهب اليوم في السعودية 2 نوفمبر 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.61 ريال (63.88 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.66 ريال (55.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.71 ريال (47.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,452 ريال (1,987 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,611 ريال (63,881 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1991.80 دولار.