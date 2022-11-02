أسعار الذهب اليوم في السعودية 2 نوفمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربيةk ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون الحذرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات..

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 200.14 ريال ( 53.26 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 175.12 ريال ( 46.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 150.11 ريال (39.94 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,224 ريال ( 1,656 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 200,137 ريال ( 53,257 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون الحذرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية سيصدره البنك المركزي الأمريكي قد يقدم مؤشرات عن وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1650.67 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1655.00 دولارا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالدولار للمشترين الحائزين لعملات أخرى.