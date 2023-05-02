أسعار الذهب اليوم في السعودية 2 مايو 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تباين سعر الذهب العالمي قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر اليوم وغدا، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.86 ريال (63.96 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.88 ريال (55.96 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.90 ريال (47.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,460 ريال (1,989 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,859 ريال ( 63,958 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى تباينا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1991 دولارا.