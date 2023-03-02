أسعار الذهب اليوم في السعودية 2 مارس 2023.. تراجع عيار 21

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف من استمرار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 221.43 ريال (59.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 193.76 ريال (51.63 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 166.08 ريال (44.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,887 ريال (1,835 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 221,434 (59,000 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع صعود الدولار فيما عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول من المتوقع، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1833.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصلت لأعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1840.50 دولار.