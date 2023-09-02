أسعار الذهب اليوم في السعودية 2 سبتمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 1.4 %. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 234.00 ريال (62.40 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 204.75 ريال (54.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.50 ريال (46.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,277 ريال (1,941 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 233,995 ريال ( 62,399 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، متجها صوب ارتفاع أسبوعي بعد أن عزز ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بوقف رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1940.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.6% في وقت سابق من الجلسة.

واتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب أسبوعية 1.4 % بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 % إلى 1967.10 دولار.