أسعار الذهب اليوم في السعودية 2 ديسمبر 2023.. ارتفاع المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفاعا محققا 3.4% مكاسب أسبوعية فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 249.84 ريال (66.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 218.61 ريال (58.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 187.38 ريال (49.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,770 ريال (2,072 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 249,839 ريال (66,624 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع مع نهاية تعاملات أمس الجمعة ليصعد إلى أعلى مستوي على الإطلاق بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول التي عززت ثقة المتعاملين في أن المركزي الأمريكي قد أكمل تشديد سياسته النقدية وأنه قد يخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من مارس المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1.6 % إلى 2069.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6 % مسجلا 2089.7 دولار عند التسوية.