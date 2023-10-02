أسعار الذهب اليوم في السعودية 2 أكتوبر 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما هبط سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 221.97 ريال (59.19 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 194.23 ريال (51.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 166.48 ريال (44.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,903 ريال (1,841 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 221,973 ريال ( 59,186 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي إذ سجل أدنى مستوى في سبعة أشهر تقريبًا بفعل قوة الدولار، مع تفهم المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي بينما يترقبون بيانات سوق العمل هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1842.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من مارس.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1858.60 دولار.