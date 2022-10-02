أسعار الذهب اليوم في السعودية 2 أكتوبر 2022.. استقرار لليوم الثاني

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السعودية، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد الأسعار في الدول العربية، ويأتى استقرار أسعار الذهب فى الأسواق السعودية رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية عند الإغلاق فى ختام تعاملات أول أمس مع ضعف الدولار، والمخاوف المتعلقة برفع الفائدة الأمريكية قريبا. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية وفقا لآخر التحديثات على موقع gold-price-today.com:

أسعار الذهب عيار 24

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، إذ سجل 200.78 ريال ( 53.44 دولار).

أسعار الذهب عيار 21

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 175.68 ريال (46.76 دولار).

أسعار الذهب عيار 18

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 150.59 ريال (40.08 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,244 ريال (1,662 دولار).

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق السعودية 200,777 ريال ( 53,444 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته الأخيرة، لكن المعدن النفيس سجل أسوأ ربع له منذ مارس من العام الماضي، وسط مخاوف من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع وشيك لأسعار الفائدة، بحسب وكالة “رويترز”.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1661.89 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب بنسبة 1.1% خلال الأسبوع.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1672 دولارا.

قال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في RJO Futures: “سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض الاتجاه الصعودى، (لكن) كل هذا يعتمد على ما يفعله الدولار ومعدلات الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع”.