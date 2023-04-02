أسعار الذهب اليوم في السعودية 2 أبريل 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا إلا أنه حقق مكاسب فصلية فى ختام تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 237.77 ريال (63.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.06 ريال (55.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.33 ريال (47.53 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,395 ريال (1,971 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 237,772 ريال ( 63,367 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس إلا أنها حققت ثاني مكاسب فصلية على التوالي وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس مع تزايد الرهانات على إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.