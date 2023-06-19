أسعار الذهب اليوم في السعودية 19 يونيو 2023.. عيار 24 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 235.32 ريال (62.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 205.91 ريال (54.91 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 176.49 ريال (47.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,319 ريال (1,952 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 235,322 ريال ( 62,752 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية في تعاملات محدودة اليوم الاثنين تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوحت بزيادات مستقبلية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1953.69 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.2 % إلى 1966.30 دولار.