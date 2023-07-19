أسعار الذهب اليوم في السعودية 19 يوليو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع صعود الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 238.49 ريال (63.58 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.68 ريال (55.63 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.87 ريال (47.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,417 ريال (1,977 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 238,491 ريال ( 63,576 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثرا بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1976.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار أمس.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة الذى استقر عند 1980 دولارا.