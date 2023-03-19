أسعار الذهب اليوم في السعودية 19 مارس 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 5.3% فى ختام تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 240.26 ريال (64.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 210.24 ريال (56.00 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 180.20 ريال (48.00 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,472 ريال (1,990 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 240,264 ريال ( 63,997).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد بأكثر من 2% محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة مكافحته التضخم، بحسب وكالة رويترز.