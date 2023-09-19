أسعار الذهب اليوم في السعودية 19 سبتمبر 2023.. عيار 24 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لاجتماعات البنوك المركزية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.84 ريال (62.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.74 ريال (54.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.63 ريال (46.57 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,241 ريال (1,931 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,838 ريال ( 62,090 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إلا أنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في ستة أشهر فى الوقت الذى تتجه فيه أنظار المستثمرين صوب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1930 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.1% إلى 1951 دولار للأوقية.