أسعار الذهب اليوم في السعودية 19 ديسمبر 2023.. عيار 24 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمى وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكى المقرر صدورها هذا الأسبوع. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 301.45 ريال (80.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 263.77 ريال (70.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 226.09 ريال (60.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 9,375 ريال (2,500 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 301,447 ريال (80,386 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب تراجعا بالأسواق العالمية في تعاملات محدودة النطاق اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2024.49 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2038 دولار.