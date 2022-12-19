أسعار الذهب اليوم في السعودية 19 ديسمبر 2022.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ثبات أسعار الذهب في أسواق السعودية، لاستقرار سعر الذهب العالمى إذ بدد احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه تراجع الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 216.95 ريال (57.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 189.83 ريال (50.48 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 162.71 ريال (43.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,747 ريال ( 1,794 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 216,947 ريال (57,685 دولار).

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% ليسجل 1802.50 دولار.

وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالى.