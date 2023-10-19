أسعار الذهب اليوم في السعودية 19 أكتوبر 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمى وسط ارتفاع للطلب بسبب اضطرابات الشرق الأوسط ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 235.18 ريال (62.71 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 205.78 ريال (54.88 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 176.39 ريال (47.04 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,314 ريال (1,950 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 235,177 ريال (62,714 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ عززت الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الاستثماري الآمن، فيما يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم، وفقا لوكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1947.45 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1959.70 دولار.