أسعار الذهب اليوم في السعودية 19 أغسطس 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات أمس ، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 1.4%. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 227.95 ريال (60.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 199.46 ريال (53.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 170.97 ريال (45.59 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,089 ريال (1,891 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 227,954 ريال ( 60,788 دولار).



سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ، لكن المعدن النفيس كان متجها لتسجيل الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي إذ عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المشجعة الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، استقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1887.79 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلة انخفاضا أسبوعيا 1.4%.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1916.5 دولار.