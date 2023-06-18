أسعار الذهب اليوم في السعودية 18 يونيو 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 0.1% ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.24 ريال (63.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.71 ريال (55.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.18 ريال (47.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,347 ريال (1,959 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,238 ريال ( 62,997 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس بعدما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.