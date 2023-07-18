أسعار الذهب اليوم في السعودية 18 يوليو 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com تراجع ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.54 ريال (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.98 ريال (55.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.41 ريال (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,356 ريال (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,539 ريال ( 63,077 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وصعد سعر الذهب العالمى اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1963.70 دولار.