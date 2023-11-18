أسعار الذهب اليوم في السعودية 18 نوفمبر 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 2.7 % مكاسب أسبوعية مع نهاية تعاملات أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.00 ريال (63.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.13 ريال (55.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.25 ريال (47.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,433 ريال (1,982 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 238,999 ريال (63,733 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع مع نهاية تعاملات أمس الجمعة إذ صعدت لأعلى مستوى في أسبوعين متجهة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي الأمريكي وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1988.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ الثالث من نوفمبر عند 1993.29 دولار.

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1992.30دولار.

وارتفعت أسعار الذهب 2.7 % خلال الأسبوع المنقضى.