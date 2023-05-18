أسعار الذهب اليوم في السعودية 18 مايو 2023.. المعدن الثمين ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمفاوضات سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 238.50 ريال (63.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.69 ريال (55.65 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.88 ريال (47.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,417 ريال (1,978 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 238,497 ريال ( 63,595 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمي تراجعا اليوم إذ تحركت أسعار المعدن الأصفر تحركا طفيفا بعدما‭‭‭ ‬‬‬أضعف ارتفاع الدولار وزيادة التفاؤل تجاه المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1979.76 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1982.60 دولار.